نابل: إقرار الحجر الصحي الموجّه والمشدّد بكل المعتمديات من 4 الى 18 جويلية

وات -

قرّرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بنابل، المنعقدة اليوم السبت، في جلسة عن بعد، اعتماد الحجر الصحي الموجه والمشدّد بكل معتمديات ولاية نابل من 4 الى 18 جويلية، وفق ما أعلنه والي الجهة، محمد رضا مليكة، في تصريح لـ"وات".وأشار مليكة الى ان تطبيق الحجر الصحي الموجه سيكون مشدّدا خاصة بضبط آليات مراقبة وردع لمخالفي البروتكولات الصحية.وأوضح، بخصوص الاجراءات التي أقرتها اللجنة، انها تشمل منع التنقل من والى ولاية نابل الا للضرورة القصوى او المتعلقة بسير الامتحانات المدرسية والجامعية، او للعمل، وحظر منع جولان العربات والاشخاص من الساعة الثامنة مساء الى الخامسة صباحا بداية من يوم الاحد 4 جويلية، وتستثنى من ذلك الحالات العاجلة وأصحاب العمل الليلي.وقرّرت اللجنة منع جميع التجمعات والحفلات العامة او الخاصة، وتعليق كل التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية، ومنع ارتياد دور العبادة، بالاضافة الى المنع البات لاستعمال الفضاءات الداخلية للمطاعم والمقاهي والاقتصار على الفضاءات الخارجية على ان ترفع الكراسي بداية من الرابعة مساء، فضلا عن تحديد طاقة الاستيعاب بالفضاءات التجارية بـ30 بالمائة، مع احترام البروتكولات الصحية وتشديد المراقبة وفي صورة المخالفة يغلق المحل او المؤسسة المعنية.وتقرر كذلك غلق قاعات الرياضة، وقاعات الافراح، وقاعات الالعاب، والحمامات العمومية والخاصة، و منع انتصاب الاسواق الاسبوعية.وأوضح والي نابل ان اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ستبقى في حالة انعقاد، مع تفعيل اللجان المحلية لمجابهة الكوارث بكل المعتمديات، ودعوة المجتمع المدني لمعاضدة جهود الدولة في مجابهة تفشي فيروس "كورونا".وتجدر الاشارة الى ان اقرار الحجر الصحي الموجّه والمشدّد بولاية نابل جاء بعد إقرار الحجر الصحي الشامل بمعتمدية نابل لمدة أسبوع من 28 جوان الى 3 جويلية و حجر صحي موجه باسبوعين ببقية العتمديات.