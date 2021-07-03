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وحدة تابعة لجيش البحر تنقذ 10 مهاجرين غير نظاميين من على زورق خشبي جنوب شرق قليبية

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 15:20 قراءة: 0 د, 22 ث
تولّت وحدة تابعة لجيش البحر، صباح اليوم السبت، إنقاذ 10 مهاجرين غير شرعيين، يحملون الجنسية التونسية، من على متن زورق خشبي بالموقع جنوب شرق قليبية (ولاية نابل) على بعد 38 ميلا.

وصرّح هؤلاء الأشخاص أن أعمارهم تتراوح بين 17 و30 سنة وأنهم أبحروا ليلة البارحة من سواحل الهوارية في اتجاه السواحل الإيطالية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.


وقد تم التوجه بهم نحو ميناء قليبية، في إنتظار تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان.

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