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الكنام: التمديد في آجال صلوحية بطاقات العلاج الى غاية 31 جويلية الجاري

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 15:19 قراءة: 0 د, 40 ث
أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، اليوم السبت، عن التمديد في آجال صلوحية بطاقات العلاج لفائدة منظوريه الى غاية 31 جويلية الجاري في ظل الحجر الصحي الشامل والموجه بعدد من المناطق.

ويهم هذا الاجراء، وفق بلاغ له نشره اليوم، بطاقات العلاج التي انتهت صلوحيتها في 30 جوان المنقضي، مبينا ان التمديد يتم اليا ولايتطلب تنقل المضمونين الاجتماعيين الى مراكز الصندوق.
ولفت الى ان هذا الاجراء ينطبق على كافة المنظومات العلاجية، مضيفا انه تم التمديد أيضا في اجال إيداع بطاقات استرجاع مصاريف العلاج ومطالب التكفل بالخدمات الصحية الخاضعة للموافقة المسبقة ومطالب منح المرض والوضع الى حين اشعار لاحق.

ودعا المضمونين الاجتماعيين الى تجنب الاتصال بمراكز الصندوق الا في الحالات المتأكدة.
وأشار الى ان هذه القرارات تتنزل في اطار الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بدعم المجهود الوطني للتوقي من خطر عدوى فيروس كورونا ولتحقيق مبدا استمرارية العلاج.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228646

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 03 Juillet 2021 à 15h 22m |           
Mais, au moins ils devraient répondre aux demandes écrites et aux réclamations !



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