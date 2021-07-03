معز شقشوق: رحلات جوية و22 رحلة بحرية إضافية لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج

وات -

أفاد وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، أنّه تم في إطار الاستعداد لعودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى تونس خلال هذه الصائفة، برمجة كراء طائرات وبواخر لتأمين رحلات إضافيةوأشار الوزير، في تصريح لوات، على هامش زيارة عمل أداها مساء امس الجمعة إلى ولاية المنستير، الى برمجة 14 طائرة للخطوط التونسية لتأمين خدمات للتونسيين المقيمين بالخارج غير أنّ هناك حاليا 10 طائرات فقط سيتم تدعيمها بكراء طائرتين لمجابهة وقت الذروة خلال شهري جويلية الجاري وأوت المقبلوقال شقشوق، "أنّ الخطوط التونسية تعمل في وضع صعب وهي تحاول تأمين أكبر عدد ممكن من الرحلات وبأقل كلفة ممكنة باعتبار أنّ الأسعار كانت مشطة بعض الشيء في الفترة الأخيرة ورغم ذلك بذلت الشركة جهودا للمحافظة على أسعار تعتبر الأرخص على مستوى السوق اي في حدود "400 أورو" و"500 أورووسيقع الأسبوع المقبل الإعلان عن 22 رحلة إضافية للشركة التونسية للملاحة في اتجاه جنوة وإدراج السفرات في أقرب وقت ممكن على منظومة الحجوزات باعتبار أن الشركة بصدد التفاوض مع شريك لها والمحادثات بينهما بلغت مراحلها الأخيرة في انتظار حصول اتفاق نهائي، حسب ما افاد به الوزيروانطلقت الشركة التونسية للملاحة منذ شهر ديسمبر الماضي في تنظيم عودة التونسيين بالخارج لتحقق اليوم نسبة حجز كبيرة تجاوزت حجوزات سنة2019 حسب وزير النقل واللوجستيك.