   Om Kalthoum - دارت الأيام  

نادي الروضة السعودي يتعاقد مع المدافع الدولي التونسي السابق بلال المحسني

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 10:23 قراءة: 0 د, 25 ث
اعلن نادي الروضة (الدرجة الثانية السعودية لكرة القدم) عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن تعاقده مع المدافع الدولي التونسي السابق بلال المحسني.

وسبق لبلال المحسني (33 عاما) ان لعب سابقا على التوالي في اندية ساوثاند يونايتد وايبسويتش تاون (انقلترا) وغلاسغو رنجرز (اسكتلندا) وانجي وباريس اف سي (فرنسا) والنجم الساحلي (تونس) ودوندي يونايتد (اسكتلندا) وباناشايكي (اليونان) وغريمبسي تاون وبارنيت (انقلترا).


يذكر ان نادي الروضة الذي يدربه التونسي ماهر القيزاني انهى بطولة الموسم الماضي في المركز الخامس للمجموعة الثانية لبطولة الدرجة الثانية السعودية لكرة القدم.

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