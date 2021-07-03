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وزارة التربية: يتعين على الاطار التربوي الموضوع على ذمة الإمتحانات الوطنية المعني بتلقي الجرعة الثانية من التلقيح ضد كوفيد، القيام بالمهام الموكولة إليه خلال هذه الفترة

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 10:08 قراءة: 0 د, 38 ث
تعلم وزارة التربية، أنه يتعين على كافة أعضاء الأسرة التربوية الموضوعين على ذمة الإمتحانات الوطنية، المعنيات والمعنيين منهم بتلقي الجرعة الثانية من التلقيح المضاد لكوفيد -19 في الفترة المتزامنة مع المواعيد المخصصة للامتحانات بمراكز الاختبارات الكتابية أو مراكز الإصلاح أو مراكز التجميع، القيام بالمهام الموكولة إليهم خلال الفترة المذكورة على أن يتمّ تأجيل الموعد المحدد لهم لتلقي الجرعة الثانية من التلقيح آليا، وذلك تبعا للاتفاق المبرم مع وزارة الصحة.

ويستثنى من هذا التأجيل الأعوان غير الموضوعين على ذمة الامتحانات الوطنية في تاريخ موعد التلقيح المحدد لهم.


ويذكر أن الامتحانات الوطنية تنتهي يوم 9 جويلية الجاري بإنهاء إجراء دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2021 ( من 6 إلى 9 جويلية الحالي)، فيما ينتهي العمل بمراكز الإصلاح والتجميع مع الإعلان عن نتائج هذه الدورة المقررة يوم 17 جويلية 2021.


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