كمال الدوخ يتابع الوضع الصحي بولاية قفصة







تبعا لقرار رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي ، في علاقة بتطور الوضع الصحي والانتشار الواسع لفيروس كورونا في عدد من الجهات، أدى كمال الدوخ، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة صباح يوم الجمعة 02 جويلية 2021 رفقة سامي الغابي والي قفصة وعدد من نواب الجهة والمدير الجهوي للصحة وثلة من إطارات الوزاراتين و ممثلين عن الادارات الجهوية والمحلية، زيارة إلى ولاية قفصة للاطلاع على الوضع الصحي بالجهة.وأشرف الوزير رفقة الوفد المرافق له على انطلاق عمل مركز تلقيح كوفيد_19 بمعتمدية "القطار"، حيث استمع الوزير الى المدير الجهوي للصحة و رئيس المركز إلى تقديم حول هذا المركز ونشاطه والإجراءات المتخذة لتسهيل عملية التلقيح للمسجلين ودور مختلف الأطراف المعنية وهياكل المجتمع المدني في قبول وتنظيم عمليات التلقيح، كما تم على هامش هذه الزيارة الاستماع إلى مشاغل ومقترحات المنطقة في تحسين البنية التحتية الصحية وغيرها والنهوض بالإفطار الحياتي للمواطنين تولى تقديمها رئيس البلدية وممثلي المجتمع المدني ، كما تحاور الوزير مع عدد من المواطنين بمركز التلقيح للاطلاع على الاستعدادات وكل الظروف المتعلقة بعملية التلقيح ومدى اقبال المواطنين وتجاربهم مع الحملة الوطنية التلقيح ، وقد تناول بعض المواطنين ضرورة تنقل الوحدات الصحية للمناطق الريفية البعيدة لتلقيح كبار السن، واطلع لوزير على الإجراءات الجاري بها العمل بخصوص حملات التقصي الميداني وحملات التثقيف الصحي والتوعية المعتمدة بالجهة.وواكب الوزير، انطلاق حملة تلقيح أعوان السجن المدني بقفصة والتي ستواصل على امتداد ثلاثة أيام على أن ينطلق تلقيح النزلاء بصفة طوعية يوم غد السبت 03 جويلية 2021 ، وبهذه المناسبة تحاور الوزير مع المشرفين على السجن المدني بقفصة حول وضعية المباني وكل المقترحات المتعلقة بتحسين ظروف عمل الأعوان العاملين بهذا السجن وكذلك المقيمين بهذه المؤسسة.وأشرف الوزير في ختام زيارته على جلسة عمل بحضور أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، استعرض خلالها المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أهم المؤشرات حول الوضع الصحي حسب معتمديات الجهة،وثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الادارة الجهوية للصحة وكل الاطارات الطبية وشبه الطبية والاعوان على المجهودات المبذولة داعيا إلى اليقضة الدائمة في هذا الوضع الدقيق وبذل مزيد المجهودات ومواصلة العمل لمساندة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها بالجهة في علاقة بانتشار فيروس كورونا بشكل سريع في عدد من جهات البلاد ومدى فاعليتها، متعهدا برفع مجمل المطالب والمقترحات إلى رئاسة الحكومة والوقوف على الإشكاليات المطروحة وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوزها. وعلى هامش الزيارة اطلع الوزير على الأوضاع المتعلقة بالشأن البيئي و المحلي و البنية التحتية ببلدتي القطار و قفصة.