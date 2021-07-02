تطاوين: نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للباكالوريا تقدر بـ38,64 بالمائة وأعلى معدل للتلميذ عمر العماري بحصوله على 19,20

وات -

سجّلت ولاية تطاوين، نجاح 587 تلميذا وتلميذة من جملة 1519 ترشحوا للمناظرة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا، لتبلغ نسبة النجاح في هذه الدورة 38,64 بالمائة، ما جعل الجهة تحتل المرتبة 23 على المستوى الوطني، اي بتقدم 3 مراتب مقارنة بالسنة الفارطة.وقد تميز التلميذ "عمر العماري" شعبة الرياضيات في المعهد النموذجي بتطاوين، بحصوله على أعلى معدل في الجهة (19,20/20)، مصرحا لـ(وات)، بأنه كان دائم التألق طيلة مسيرته الدراسية من الاولى ابتدائي في مدرسة النجاح الابتدائية الى المدرسة النموذجية والنجاح في التاسعة اساسي بمعدل يفوق الـ16/20.وبخصوص طموحاته، أشار ذات التلميذ، إلى أنها "متعددة وواعدة"، ملاحظا أنه سيختار مجال الهندسة لإتمام تعليمه العالي، سواء كان في الخارج او في تونس.وأبرز، أنه مهتم بكل ما له علاقة بالاعلامية وتكنولوجيات الاتصال، موجها النصح لكافة التلاميذ الراغبين في التألق والنجاح، بملازمة الاجتهاد والعمل المنزلي، وهو حسب تجربته، الاهم للحصول على النتائج المرجوة.واختتم التلميذ المتميز حديثه بتقديم كل الشكر والتقدير لجميع أساتذته وأسرته، التي أطرته ووفرت له كل ظروف الدراسة والنجاح.