   Saliha - أوتاري وعودي  

الأول وطنيا في شعبة الإعلامية: اخترت هذه الشعبة لأنها عالمي الذي أحيا فيه وأرغب في الدراسة بالخارج

ب19.06 بهاء الدين السالمي صاحب افضل معدل وطني في شعبة علوم الاعلامية
Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 18:34 قراءة: 0 د, 59 ث
وات - تحدث إلينا ببشاشة وفرح كبير حين تواصلنا معه وكانت في نبرات صوته ارتسامات سعادة غامرة ، قال انه لايقدر على وصفها بعد ان أعلمته وزارة التربية هذا الصباح بتفوقه في نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا وتصدره طليعة الناجحين في امتحان الباكالوريا شعبة علوم الاعلامية.

بهاء الدين السالمي، تلميذ بالمعهد الثانوي حي السلام ببومهل من ولاية بن عروس، تحدث لـ "وات" بكل عفوية عن مسيرته التلمذية التي اختتمها بأفضل معدل في شعبته على مستوى الجمهورية قائلا "اخترت هذه الشعبة لأنها عالمي الذي احيا فيه، أحب التكنولوجيا الذكية وعوالم الديجيتال والتطبيقات الالكترونية ولي ولع كبير بالخوارزميات.


وتابع بالقول ادين لعائلتي ولاساتذتي بكل شيئ كانوا لي دائما خير محفز ومصدر احاطة ورعاية كانوا سندي واخذوا بيدي وشجعوني الى اخر يوم من أيام الامتحان.

بهاء كان متفوقا في كامل مسيرته التلمذية، تقول السيدة سامية النصري مديرة المعهد ، كان تلميذا نجيبا منذ ان التحق بالمعهد الذي اثر ان يواصل فيه الدراسة واختاره عن المعهد النموذجي.

بهاء الدين لم يخف علينا رغبته في الالتحاق باحد المعاهد العليا في الخارج وعبر عن امله في ان تمكنه وزارة التعليم العالي من منحة لمواصلة تعليمه العالي خارج حدود الوطن قياسا بنظرائه من المتفوقين في الشعب الأخرى.



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