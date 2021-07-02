جمعية "كفى" تدعو الى الانتباه الى الصحة النفسية للشعب التونسي عبر الاعتذار عن مشاهد العنف ومحاسبة المعتدين

دعت جمعية "كفى"، اليوم الجمعة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكل مكونات المجتمع المدني الى الانتباه للصحة النفسية للشعب التونسي، وذلك بالاعتذار عن مشاهد العنف والحيلولة دون تكرارها بانفاذ القانون ومحاسبة المعتدين.واعتبرت، في بيان ادانة على إثر حادثة الاعتداء بالعنف المادي على النائبة، عبير موسي، أن الشعب التونسي يبذل مجهودا جبارا للحفاظ على التوازن والتأقلم مع أزمة غير مسبوقة على كل الأصعدة.وأدانت، بالمناسبة، ما وصفته بالعنف الهمجي، الذي تعرضت اليه رئيس حزب الدستوري الحر، منبهة الى خطورة هذه الحادثة التي اسمتها بجريمة بما انها اعتداء لا فقط على المراة بل على قيم الجمهورية وقيم الحداثة والحقوق الدنيا للإنسان.ونبهت الى خطورة تفشي ظاهرة العنف الجسيم والممنهج داخل البرلمان ولدى كل الطبقة السياسية من عنف لفظي ومادي ورقمي مما ولد انقسامات داخل المجتمع.واعتبرت ان من شأن هذا النوع من العنف ان يؤثر نفسيا واجتماعيا على الشعب ويخلق نوعا من "التطبيع" مع التطرف العنيف وارتكاب جرائم علنية امام الأطفال والنساء وباقي الفئات الهشة.ولفتت الى تنامي منسوب الجريمة في السنوات الأخيرة مما قد يؤدي الى استسهال ارتكاب العنف وتضاعفه.وأكدت على ان مكاسب الشعب عبر التاريخ ومنذ الدولة الحديثة والى ثورة 2011 هي مكاسب مقدسة من واجب كل الأطراف حمايتها منها قيم العدالة والحقوق والمساواة.يذكر ان الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب خصصت لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون عدد 118-2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وبحضور وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل.