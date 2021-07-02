   Saliha - أوتاري وعودي  

القصرين: القبض على شخصين تورّطا في حرق مقام ولي صالح بحاسي الفريد

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 18:20 قراءة: 0 د, 21 ث
وات - تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالقصرين، اليوم الجمعة، اثر عمل استعلاماتي، من إماطة اللثام عن المتورطين في عملية حرق طالت مؤخرا مقام الولي الصالح أحمد الزين بمعتمدية حاسي الفريد، والقبض على شخصين في العقد الثاني من العمر، وفق مصدر أمني بالجهة.
وذكر المصدر ذاته، في تصريح لـ (وات)، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين اذنت بالاحتفاظ بالشخصين المذكورين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما وإدراج طرف ثالث محل تفتيش.





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