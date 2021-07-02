وزير الدفاع: سنعمل على إحداث فريق تلقيح متنقل يزور المناطق النائية والداخلية

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أفاد وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي، اليوم الجمعة، بأنه سيتم العمل على إحداث فريق متنقل للتلقيح يزورالمناطق النائية والداخلية لتلقيح المواطنين بما يحد من عدد الوفايات بهذا الوباء ولتوعيتهم بأهمية التلقيح ضد الفيروس التاجي.وقال البرتاجي، لدى اشرافه بقابس على اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة كورونا، إنه من المهم إحداث مراكز إضافية للتلقيح في ولاية قابس (جنوب شرق)، مضيفا أن الصحة العسكرية يمكن أن تفيد الجهة بما لديها من خبرة في تركيز مستشفى ميدانيا بمعرض قابس الدولي.وأكد الوزير سينقل مشاغل الجهة إلى رئاسة الحكومة، ولاسيما ما تعلق منها بالقطاع الصحي، ومن ذلك ضرورة التسريع بانجاز المستشفى الجامعي الجديد وتجسيم الاجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الوفد الحكومي وفي مقدمتها الاجراءات الخاصة بتركيز المدينة الصناعية الجديدة والتشغيل، وفق تعبيره.وانتقدت إطارات من ولاية قابس ما وصفوه بـ"سياسة التسويف التي تنتهجها الحكومة تجاه الجهة وأهاليها"، على غرار عدم تجسيم الاجراءات التي الاتفاق عليها مع الطرف الحكومي ولاسيما ما تعلق منها بتفعيل مشاريع المستشفى الجامعي الجديد والمدينة الصناعية الصديقة للبيئة والانتدابات الجديدة، وأكدوا على ضرورة النهوض بأوضاع القطاع الصحي الذي يشكو من نقائص عديدة على مستوى البنية الأساسية والعنصر البشري وخاصة منه طب الاختصاص.وكان وزير الدفاع الوطني تابع قبل ذلك سير عملية التلقيح بالمركز الجهوي للتلقيح بدار الشباب محمد علي بقابس والجهود المبذولة في مجابهة جائحة كورونا بكل من المستشفى الجامعي بقابس والمستشفى العسكري بالجهة.