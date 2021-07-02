توزر:انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في تعرض 1634 من جرعات التلقيح لحرارة مرتفعة ويقع التثبت من صلاحيتها

وات -

تسبب الانقطاع الفجئي للتيار الكهربائي وعدم اشتغال مولد الكهرباء الاحتياطي، مساء امس الخميس، في مركز التلقيح الجهوي بتوزر في تعرض كمية من جرعات التلقيح المحفوظة في المبردات داخل المركز تقدر ب1634 جرعة من لقاحات مختلفة لحرارة مرتفعة مما يرجح تلفها، وفق ما افاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني (وات).وأضاف براني في ذات التصريح أن انقطاع التيار الكهربائي أدى الى حفظ الجرعات في درجة حرارة 34 درجة مائوية وقد تم تحويلها صباح اليوم الى مبردات لمواصلة حفظها في انتظار مزيد التثبت من صلاحيتها من خلال اخضاعها الى تحاليل للتأكد من إمكانية استعمالها أو التخلص منها، مؤكدا أنه وقع تلافي ذلك بجلب كمية من جرعات التلقيح من ولاية قفصة على أن يتم مستقبلا حفظ الجرعات في مبردات المستشفى الجهوي بتوزر.وبين نفس المصدر فيما يتعلق بالوضع الوبائي أنه تم تسجيل حالة وفاة أمس الخميس بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع على اثرها مجموع الوفيات الى 185 حالة وفاة منذ ظهور الوباء، وارتفعت نسب التحاليل الإيجابية من معدل 20 بالمائة من التحاليل الى 37 بالمائة بعد تلقي المصالح الصحية نتائج 174 تحليلا كشفت عن تسجيل 65 إصابة جديدة ليرتفع اجمالي الإصابات الى 8488 شخصا من بينهم أكثر من 8300 حالة تعافي من الفيروس.وتم إيواء 12 مصابا في المستشفيات من جملة 56 سرير أوكسيجين في المؤسسات الصحية مع سعي الإدارة الجهوية الى الرفع من أسرة الاوكسيجين الى 100 سرير.وتلقى جرعات التلقيح ضد فيروس "كورونا" حتى يوم الخميس 11562 شخصا منهم 8811 في مركز التلقيح الجهوي والباقي ضمن حملات التلقيح المتنقلة.