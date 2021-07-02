والي سليانة: لم يتم الغاء فكرة تركيز مستشفى ميداني عسكري ولكن سيقع الحسم بين تركيزه او تدعيم طاقة إستيعاب مستشفيات الجهة بمكوناته

وات -

أوضح والي سليانة عبد الرزاق دخيل في تصريح اليوم الجمعة ل(وات) حول مايروج من أخبار مفادها إلغاء تركيز المستشفى الميداني العسكري بالجهة أن ممثلي وزارتي الصحة والدفاع قاموا يوم الإثنين المنقضي بمعاينة وقبول الفضاء المتمثل في القاعة المغطاة للجمباز بسليانة، وأعدت المصالح المعنية بالجهة الملف الإداري والمالي بما في ذلك تسعيرة التجهيزات والاطار الطبي و شبه الطبي اللازموأكد دخيل أن الملف جاهز ولم يتم بعد إلغاء تركيز المستشفى العسكري الميداني، مشيرا الى ان عددا من النواب وممثلي المنظمات الوطنية بالجهة إقترحوا في المقابل تدعيم طاقة إستيعاب المستشفيات بالجهة بمكونات المستشفى العسكري (80 سرير أوكسيجين، و4 آسرة إنعاش) للإستفادة من الخدمات بصفة دائمةوقال إنه من المنتظر أن تنعقد في الأيام القليلة القادمة جلسة عمل بحضور كافة الأطراف المعنية وممثلة مجلس النواب بالجهة، في إطار اللجنة القطاعية للصحة، على أن يتم إتخاذ قرار تشاركي من شأنه أن يخدم مصلحة الجهة سواء من خلال تركيز مستشفى ميداني أو تركيز 80 سريرا بالمؤسسات الصحية و4 آسرة إنعاش بالمستشفى الجهوي بإعتبار أن طاقة الإستيعاب بلغت 100 بالمائةواكد والي سليانة أن الهدف الأساسي هو دعم طاقة الاستيعاب بالجهة لتوفير الظروف الطيبة لمتساكني سليانة .