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إلغاء القطارات على خطي تونس/جندوبة وتونس/بنزرت تبعا لإقرار الحجر الصحّي

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 14:49 قراءة: 0 د, 16 ث
تونس 2 جويلية 2021 (وات)- تمّ إلغاء رحلات قطار نقل المسافرين على خطي تونس/باجة/جندوبة/غار الدماء وتونس/بنزرت تبعا لقرارات الحجر الصحي المتخذة بهذه الجهات ابتداء من الجمعة، وفق بلاغ أصدرته الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيّة.

وذكّرت الشركة بضرورة الالتزام الكلي بارتداء الكمامات في المحطّات وعلى متن القطارات على بقيّة الخطوط حفاظا على سلامة الجميع.

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