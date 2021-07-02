معهد الرصد الجوي يتوقع تجاوز الحرارة المعدلات العادية لشهر جويلية بفارق يتراوح بين 5 و10 درجات

يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ان تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية لشهر جويلية بفارق يتراوح بين 5 و10 درجات.وحسب نشرة متابعة اصدرها المعهد، الجمعة، تتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات خاصة يومي السبت 03 والاحد 04 جويلية 2021 .ومن المنتظر ان تشهد الحرارة انخفاضا نسبيا يوم الاثنين 05 جويلية 2021.