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معهد الرصد الجوي يتوقع تجاوز الحرارة المعدلات العادية لشهر جويلية بفارق يتراوح بين 5 و10 درجات

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 12:11 قراءة: 0 د, 16 ث
يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ان تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية لشهر جويلية بفارق يتراوح بين 5 و10 درجات.

وحسب نشرة متابعة اصدرها المعهد، الجمعة، تتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات خاصة يومي السبت 03 والاحد 04 جويلية 2021 .


ومن المنتظر ان تشهد الحرارة انخفاضا نسبيا يوم الاثنين 05 جويلية 2021.





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