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نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بلغ 44.30 بالمائة

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 09:40 قراءة: 0 د, 25 ث
وات - بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 44.30 بالمائة وفق ما أفاد عنه المكلف بالاتصال بوزارة التربية محمد الحاج طيب.

ووصف الحاج طيب، هذه النتيجة بالجيدة جدا، في تصريحه لـ (وات) تزامنا مع انطلاق ارسال النتائج عبر الارساليات القصيرة الى المترشحين الذين اجتازوا هذا الامتحان.


جدير بالذكر ان أكثر من 146 ألفا و129 مترشحا خاضوا امتحان الباكالويا خلال الدورة الرئيسية التي جرت وسط تدابير صحية استثنائية اقرتها وزارة التربية لحماية المترشحين والاطار التربوي في ظل تفشي غير مسبوق لجائحة كورونا .

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