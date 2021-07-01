كرة السلة - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الكرواتي ويخرج من سباق التاهل الاولمبي

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خرج المنتخب التونسي لكرة السلة من سباق التاهل للالعاب الاولمبية (طوكيو 2020+1) بعد خسارته امام نظيره الكرواتي بنتيجة 70-75 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس بمدينة سبليت في ختام منافسات المجموعة الثانية للملحق الاولمبي.وكان المنتخب التونسي خسر في مباراته الاولى امام نظيره البرازيلي 57-83 يوم الثلاثاء الماضي.وتشهد دورة الملحق الاولمبي مشاركة 6 منتخبات تم تقسيمها الى مجموعتين تضم الاولى ألمانيا وروسيا والمكسيك والثانية تونس وكرواتيا والبرازيل.وصعدت البرازيل المتصدرة ب4 نقاط من انتصارين وكرواتيا صاحبة المركز الثاني ب3 نقاط من فوز وخسارة الى الدور نصف النهائي للملحق الاولمبي عن المجموعة الثانية. وستلاقي البرازيل في الدور نصف النهائي المكسيك صاحبة المركز الثاني للمجموعة الاولى بينما ستتبارى كرواتيا مع المانيا متصدرة المجموعة الاولى. ويتاهل المنتخبان الفائزان في المربع الذهبي الى المباراة النهائية المقررة يوم الاحد المقبل ليضمن الفائز منهما تاهله الى دورة الألعاب الأولمبية.الثلاثاء 29 جوان 2021 :تونس / البرازيل 57-83الاربعاء 30 جوان 2021البرازيل / كرواتيا 94-67الخميس 1 جويلية 2021تونس / كرواتيا 70-75الترتيب :البرازيل 4 2كرواتيا 3 2تونس 2 2يوم 3 جويلية 2021 : الدور نصف النهائيالبرازيل - المكسيكالمانيا - كرواتيايوم 4 جويلية 2021 : المباراة النهائية