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بقرار من الجانب الليبي: غلق معبر ذهيبة وازن طيلة 15 يوما بداية من منتصف هذه الليلة

Publié le Jeudi 01 Juillet 2021 - 20:17 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - قررت السلطات الليبية غلق معبر ذهيبة وازن من طرف واحد بداية من منتصف هذه الليلة (الخميس/الجمعة)، ولمدة 15 يوما، حسب ما أكده مصدر أمني بمعبر ذهيبة لمراسل "وات" في الجهة، مساء الخميس.

ولم يكشف ذات المصدر عن أسباب هذا "القرار الفجئي وغير المبرر"، على حد وصفه، "نظرا لعدم تطابقه مع ما تشهده العلاقات الثنائية من تميز، ولاقتصاره على معبر ذهيبة وازن دون غيره".


ورجح المسؤول الأمني أن يكون الوضع الوبائي المتفاقم في ولاية تطاوين وراء هذا القرار، الذي اعتبر أنه "يعطل الحركة والتجارة البينية في هذه الظروف الاستثنائية".

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