النجم الساحلي يعلن تعاقده مع الحارس علي الجمل الى غاية 2024

وقع حارس المرمى علي الجمل عقدا مع النجم الساحلي الى غاية جوان 2024 قادما من الملعب التونسي حسب ما اوردته يوم الخميس صفحة فريق جوهرة الساحل على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.ويبحث النجم الساحلي من خلال التعاقد مع علي الجمل عن ايجاد الاستقرار في مركز حراسة المرمى وفرض منافسة اكثر قوة مع المخضرم ايمن المثلوثي خصوصا في ظل تذبذب اداء الثنائي رامي القابسي ووليد كريدان.ولعب علي الجمل (31 عاما) في صفوف الترجي الرياضي واتحاد بنقردان والملعب التونسي الذي غادره في موفى الموسم الحالي بعد نزول الفريق الى الرابطة المحترفة الثانية.