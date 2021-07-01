الفاضل كريم: "الوضع الصحي بولاية سليانة خطير لذلك تم اقرار الحجر الصحي الشامل"

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أكد وزير تكنولوجيات الإتصال والفلاحة والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريم، الخميس بسليانة، إن الوضع الصحي بولاية سليانة خطير حيث شهدت المنطقة منذ أسبوعين تطورا كبيرا في عدد الإصابات لذلك تم إتخاذ قرار الحجر الصحي الشاملوشدد كريم، في تصريح لـ(وات)، على هامش اشرافه على الجلسة الإستثنائية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمقر الولاية، على ضرورة تطبيق الإجراءات المتخذة منذ بداية الجائحة للحد من انتشار الفيروس معتبرا ان عدم تطبيق اغلب هذه الاجراءات يعد من أبرز الإشكاليات المطروحة وهو ما يستوجب في الآن ذاته وعيا من قبل المواطن وأكثر صرامة في التطبيقو أشار على صعيد اخر إلى أهمية الترفيع في طاقة استيعاب المستشفى الجهوي إضافة إلى أولوية التزود بالأوكسيجين خاصة مع الإستعمال المكثف لهذه المادة والذي تضاعف بخمس مرات في الآونة الأخيرة سواءا بالجهة أو بكامل الولاياتكما اكد الوزير على ضرورة تدعيم المستشفيات بطواقم طبية وشبه طبية وتخفيف الضغط عليهم نظرا لمجهوداتهم طيلة 16 شهرا دون إنقطاع وبخصوص تقدم نسق التلاقيح ، قال كريم أنه يجب التسريع في نسقها و التكثيف من الحملات التحسيسية بالجهة نظرا لنقص عدد الأشخاص المسجلين والمطعمين ضد وباء_كوفيد 19 لافتا إلى دور حملات التلقيح المتنقلة في إستقطاب أكبر عدد من المواطنينوركز على دعم المنظومة الصحية للتصدي للجائحة كي لا تنهار مذكرا أن البلاد التونسية كانت تحتوي في شهر أكتوبر المنقضي على 90 سرير إنعاش فيما إرتفع هذا العدد مؤخرا ليبلغ 500 سريرايذكر أن وزير تكنولوجيات الإتصال قد أدى زيارة رفقة والي الجهة والمدير الجهوي للصحة إلى المستشفى الجهوي بسليانة والمستشفى المحلي ببرقو و مركز التلقيح