الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تعبر عن رفضها المطلق للقرارات الصادرة عن ولاة تونس الكبرى

وات -

عبرت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، الخميس، "عن رفضها المطلق للقرارات الصادرة عن ولاة تونس الكبرى والتي لم تراعي مصالح المهنيين العاملين في القطاع السياحي من وكالات أسفار وغيرهم"وكان ولاة تونس واريانة ومنوبة وبن عروس، قد اقروا خلال الاجتماع المنعقد، أمس الأربعاء، جملة من القرارات من بينها، منع التنقل من والى إقليم تونس الكبرى إلا للضرورة القصوى أو العمل أو المتعلق بحسن سير الامتحانات الوطنية والجامعية.وحملت الجامعة ، في بلاغ لها ، "المسؤولية لجميع الأطراف والوزارات لعدم تشاورها مع الهياكل المعنية، مطالبة وزارة السياحة باتخاذ التدابير العاجلة والدفاع عن العاملين في القطاع في هذا الظرف الصعب".وذكرت في ذات السياق، "أنها حرصت منذ بداية الجائحة على البحث عن أنجع الحلول للحد من انتشار العدوى بالفيروس، عبر تقديم مشروع البروتوكول الصحي الأزرق الذي يعطي لوكيل الأسفار دورا مهما في ضمان سلامة السائح الأجنبي والتونسي من خلال فرض احترام البروتوكول الصحي السياحي الذي أعدته وزارة السياحة، إضافة إلى المطالبة باعتماد الفوتشر كوثيقة رسمية للتنقل بين الجهات خصوصا بالمناطق السياحية".وأكدت، في ذات البلاغ، " أن الفضاءات السياحية من أكثر الأماكن العامة أمانا بما تتمتع به من مساحات شاسعة وطاقة استيعاب لا تتجاوز الخمسين بالمائة، وخضوعها لإجراءات صحية صارمة لضمان سلامة السياح، فضلا عن تلقي اغلب العاملين بالقطاع السياحي سواء بالنزل أو بوكالات الأسفار والادلاء السياحيين والعاملين بالمطاعم السياحية إلى التلاقيح".وعبرت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار عن عميق انشغالها لما آلات إليه الأوضاع الصحية نتيجة لانتشار فيروس كوفيد-19في كامل أنحاء البلاد، داعية جميع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات الحقيقية التي من شانها حماية المواطن من العدوى دون المساس من حقوق المهنيين والمواطنين في حرية التنقل والعمل، وفق نص البلاغ.