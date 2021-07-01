قفصة: تتالي انقطاعات الكهرباء بعدد من المناطق يعود الى تزايد الاستهلاك وحدوث أعطاب بالشبكة الكهربائية (رئيس إقليم 'الستاغ')

وات -

أفاد رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفصة، أسامة موسي، بأن الانقطاعات التي شهدتها عدة مناطق بالجهة، يعود سببها الى تزايد الاستهلاك خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إضافة الى حدوث أعطاب بالشبكة الكهربائية.وأضاف موسي، لـ(وات)، ان الخطوط التي تعطّبت هي كل خطوط "العمايمية" الى حدود معتمدية سيدي عيش، وخط سيدي عيش الى حدود منطقة الشبيبة بمعتمدية قفصة الشمالية، الامر الذي تسبب في تتالي الانقطاعات بقفصة المدينة ومعتمدية عيش ومناطق أخرى.وبيّن، ان فرق الصيانة بإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفصة تدخلت لاصلاح هذه الاعطاب ومن المنتظر الانتهاء من صيانتها اليوم الخميس، على ان تعود الى سالف نشاطها دون اي اشكال.ولفت ذات المصدر، الى ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، برمجت انجاز مشروع تقوية ضغط الكهرباء بمعتمدية سيدي عيش والعمايمية ومنطقة الشبيبة، وذلك باحداث خط جديد وهو حاليا في طور الدراسة ومن المؤمل الانطلاق في انجازه فعليا في سنة 2022.يذكر ان عددا من متساكني معتمديات سيدي عيش وقفصة الشمالية وقفصة المدينة، عبروا عن تذمرهم واستيائهم في تصريحات متطابقة لـ(وات)، من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تتزامن مع تسجيل ارتفاعا في درجات الحرارة.