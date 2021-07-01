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وزارة  الداخلية تدعو الي  التقيد باجراءات منع الجولان وارتداء الكمامة

Publié le Jeudi 01 Juillet 2021 - 17:25 قراءة: 0 د, 39 ث
دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التقيد بإجراءات منع الجولان ،والالتزام بالبروتوكول الصحي وخاصة إرتداء الكمامة ، َوذلك تطبيقا للقرارات المعلن عنها يوم 29 جوان 2021. .
وأكدت في بلاغ أصدرته اليوم الخميس أن مخالفة الإجراءات يترتب عنها حجز رخصة السياقة وشهادة التسجيل لكل مخالف لمدة 07 أيام، وتحرير محضر عدلي وتمكين السائق من رخصة سياقة وقتية صالحة لمدة يوم واحد من تاريخ المخالفة.
كما يترتب عنها ،وفق البلاغ، يتم حجز العربة فعليا لمدة 07 أيام في صورة تكرار ارتكاب المخالفة المذكورة.


تجدر الإشارة إلى أنه تم اقرار منع الجولان بداية من الساعة الثامنة مساء وإلى حدود الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، ابتداء من اليوم.
وتعرف تونس خلال هذه الفترة موجة جديدة من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، خاصة مع اكتشاف السلالة الهندية التي تعتبر من اشد السلالات المكتشفة خطورة.





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