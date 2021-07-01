نصف نهائي كاس العرب للاواسط: المنتخب التونسي و نظيره الجزائري يوم السبت على الساعة السابعة مساء

يلاقي المنتخب التونسي للاواسط يوم السبت 3 جويلية الجاري نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي لكاس العرب للاواسط على الساعة السابعة مساء ( توقيت تونس) بملعب القاهرة.
وكان المنتخب التونسي للاواسط تاهل امس الى نصف النهائي على حساب منتخب جزر القمر 1- صفر بينما تاهل منتخب الجزائر على حساب منتخب المغرب بركلات الترجيح 5-3
ويتبارى في نصف النهائي "الاول" يوم السبت على الساعة الرابعة ب"توقيت تونس" بملعب القاهرة منتخب مصر البد المنظم ونظيره السعوي
وكان المنتخب التونسي للاواسط تاهل امس الى نصف النهائي على حساب منتخب جزر القمر 1- صفر بينما تاهل منتخب الجزائر على حساب منتخب المغرب بركلات الترجيح 5-3
ويتبارى في نصف النهائي "الاول" يوم السبت على الساعة الرابعة ب"توقيت تونس" بملعب القاهرة منتخب مصر البد المنظم ونظيره السعوي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 228533