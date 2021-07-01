نصف نهائي كاس العرب للاواسط: المنتخب التونسي و نظيره الجزائري يوم السبت على الساعة السابعة مساء

يلاقي المنتخب التونسي للاواسط يوم السبت 3 جويلية الجاري نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي لكاس العرب للاواسط على الساعة السابعة مساء ( توقيت تونس) بملعب القاهرة.وكان المنتخب التونسي للاواسط تاهل امس الى نصف النهائي على حساب منتخب جزر القمر 1- صفر بينما تاهل منتخب الجزائر على حساب منتخب المغرب بركلات الترجيح 5-3ويتبارى في نصف النهائي "الاول" يوم السبت على الساعة الرابعة ب"توقيت تونس" بملعب القاهرة منتخب مصر البد المنظم ونظيره السعوي