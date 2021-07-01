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نصف نهائي كاس العرب للاواسط: المنتخب التونسي و نظيره الجزائري يوم السبت على الساعة السابعة مساء

Publié le Jeudi 01 Juillet 2021 - 14:14 قراءة: 0 د, 22 ث
يلاقي المنتخب التونسي للاواسط يوم السبت 3 جويلية الجاري نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي لكاس العرب للاواسط على الساعة السابعة مساء ( توقيت تونس) بملعب القاهرة.

وكان المنتخب التونسي للاواسط تاهل امس الى نصف النهائي على حساب منتخب جزر القمر 1- صفر بينما تاهل منتخب الجزائر على حساب منتخب المغرب بركلات الترجيح 5-3


ويتبارى في نصف النهائي "الاول" يوم السبت على الساعة الرابعة ب"توقيت تونس" بملعب القاهرة منتخب مصر البد المنظم ونظيره السعوي

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