اتحاد "اجابة" يدعو رئيس الحكومة الى التدخل العاجل من أجل تأجيل دورة التدارك للسنة الجامعية الحالية الى شهر سبتمبر المقبل

دعا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة" رئيس الحكومة الى التدخل العاجل من أجل تأجيل دورة التدارك للسنة الجامعية الحالية الى شهر سبتمبر المقبل، قصد حماية الأسرة الجامعية من مخاطر انتشار جائحة كورونا.وأعلن اتحاد "اجابة" في بيان له اليوم الخميس، نيته مقاطعة الاختبارات الكتابية لدورة التدارك في حال لم تؤجل وزارة التعليم العالي تنظيمها الى سبتمبر، في ظل انتشار جائحة كورونا.واتهمت نقابة "اجابة"، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب"التنصل من المسؤولية في حماية الأسرة الجامعية في ظل أزمة وبائية غير مسبوقة بالبلاد"، معبرة عن استنكارها لما وصفته ب"سياسة اللامبالاة" وتجاهل انعدام تطبيق البروتكول الصحي بالمؤسسات الجامعية منذ أشهر.وانتقدت تأخر اعطاء الأولوية للأسرة الجامعية في تلقي التلقيح وسوء الاعداد وغياب التنظيم الذي ساد عملية التلقيح الأولية للجامعيين، وفق تقديرها، مشيرة الى ان عددا كبيرا من مكونات هذه الأسرة لم يتلقوا التطعيم وهو ما يجعل خطر التعرض للوباء كبيرا في فترة امتحانات التدارك المبرمجة في النصف الثاني من شهر جويلية.ونبهت الى ان الطلبة يمثلون الحلقة الأضعف في المنظومة من ناحية التعرض أكثر لمخاطر المرض باعتبار أن عددا هاما منهم يتنقل بين الولايات للالتحاق بمدن دراستهم في ظرف وبائي استثناني.