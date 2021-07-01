تطاوين: فرض قرارات حجر صحي شامل على معتمدية تطاوين الجنوبية وحجر صحي موجه مع تطويق المنطقة بمعتمدية ذهيبة

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قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم اللجنة بولاية تطاوين في اجتماعها الطارىء مساء امس الاربعاء وبناء على ما تقدمت به الادارة الجهوية للصحة من معطيات فرض الحجر الصحي الشامل على معتمدية تطاوين الجنوبية لبلوغها 447 اصابة لكل 100 الف ساكن، كما قررت فرض الحجر الصحي الموجه وتطويق مناطق معتمدية ذهيبة لبلوغها 365,2 اصابة لكل 100 الف ساكنوكانت اللجنة الجهوية قد اتخذت في شان معتمديتي رمادة (547,7 اصابة لكل 100 الف ساكن وتطاوين الشمالية 534,2 اصابة لكل 100 الف ساكن) قراري حجر صحي شامل الى غاية 11 جويلية الجاري اضافة الى اتخاذها في وقت سابق قرارات حجر صحي موجه لمعتمديات الصمار والبئر الاحمر والصمارولم تبق من معتمديات ولاية تطاوين خارج هذا التصنيف الا معتمدية بني مهيرة لتسجيلها 38,8 اصابة لكل 100 الف ساكن وبذلك يكون معدل الاصابات خلال الاسبوعين الماضيين في الجهة 428,5 بالمائة، حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحة طه المقدميني (وات)وتدعو اللجنة الجهوية كافة المواطنين الى الالتزام بالاجراءات المتخذة حفاظا على سلامتهم، مع التاكيد على بقائها في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يتطلبه الوضع الوبائي من اجراءات.