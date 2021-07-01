منظمة الأعراف: الاعتداءات بالعنف على عبير موسي ووسام الشعري في رحاب المجلس ممارسة خطيرة جدا لا يمكن السكوت عنها

ادان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاعتداءات بالعنف التي تعرضت لها النائب ورئيسة كتلة الحزب الدستوري، عبير موسي، والنائب وسام الشعري عن نفس الكتلة، في رحاب المجلس معتبرا إيّاها "ممارسة خطيرة جدا لا يمكن السكوت عنها".ودعا اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أصدره، الخميس، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف "مسلسل العنف المادّي واللّفظي الذي أصبح يشهده البرلمان بشكل متكرّر ممّا تسبب في الإساءة إلى صورة بلادنا" معربا عن تضامنه مع عبير موسي وزميلها.وقام النائب المستقل الصحبي صمارة بالاعتداء بالعنف المادي على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مما أثار حالة من الفوضى داخل القاعة وعطّل انطلاق الجلسة العامة ظهر امس الأربعاء 30 جوان 2021.ووجّه النائب لكمات مختلفة من الخلف لعبير موسي بقاعة الجلسات العامة، بحضور نائب رئيس البرلمان، سميرة الشواشي ووزيرة المرأة إيمان الزهواني هويمل ونواب المجلسكما اعتدى النائب ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على النائب عبير موسي عندما كانت مع مجموعة من نواب الدستور ي الحر وسط قاعة الجلسات يرددون النشيد الوطني قبالة كاميرا التلفزة الوطنية، ليندفع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة نحوها وقام بالاعتداء عليها بالضرب.وجدّت الاعتداءات خلال مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.واهابت منظمة الاعراف بأعضاء مجلس نواب الشعب تجنب خطابات الكراهية والعنف وأي ممارسة تزيد في حالة الاحتقان التي تعرفها البلاد التي تواجه وضعا صحيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا كارثيا وغير مسبوق من المفروض أن تعمل كل القوى مهما كانت اختلافاتهم على تجاوزه وإيجاد الحلول له، وفق نص البيان .