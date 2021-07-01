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الجامعة العامة للصحة تلوح بتنفيذ اضراب في القطاع الصحي الخاص

Publié le Jeudi 01 Juillet 2021 - 12:06 قراءة: 0 د, 29 ث
وات - لوحت الجامعة العامة للصحة بالدخول في اضراب من أجل المطالبة بالدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور للعاملين في القطاع الصحي الخاص بعنوان سنتي 2020 و2021

وطالبت الجامعة في لائحة مهنية أصدرتها اليوم الخميس بأن تشمل مفاوضات الزيادة في الأجور المصحات الخاصة والصيدليات الخاصة
و مخابر الصناعات الدوائية


وأكدت ضرورة مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية التي تنظم العمل في المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم والصيدليات الحرة داعية الى استئناف التفاوض لارساء اتفاقية قطاعية للصناعات الدوائية

وعبرت الجامعة العامة للصحة عن استعدادها للدخول في مفاوضات الزيادة في الأجورمحذرة من نيتها اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق منظوريها في القطاع الخاص.

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