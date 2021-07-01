الجامعة العامة للصحة تلوح بتنفيذ اضراب في القطاع الصحي الخاص

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لوحت الجامعة العامة للصحة بالدخول في اضراب من أجل المطالبة بالدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور للعاملين في القطاع الصحي الخاص بعنوان سنتي 2020 و2021وطالبت الجامعة في لائحة مهنية أصدرتها اليوم الخميس بأن تشمل مفاوضات الزيادة في الأجور المصحات الخاصة والصيدليات الخاصةو مخابر الصناعات الدوائيةوأكدت ضرورة مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية التي تنظم العمل في المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم والصيدليات الحرة داعية الى استئناف التفاوض لارساء اتفاقية قطاعية للصناعات الدوائيةوعبرت الجامعة العامة للصحة عن استعدادها للدخول في مفاوضات الزيادة في الأجورمحذرة من نيتها اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق منظوريها في القطاع الخاص.