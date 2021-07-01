اهالي معتمدية جرجيس يرفضون تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل ويواصلون حياتهم اليومية بنسقها العادي

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تدخل اليوم الخميس اجرائيا معتمدية جرجيس في حجر صحي شامل لمدة 14 يوما بقرار من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث المنعقدة مساء امس بعد ان تجاوزت نسبة اصابات فيروس "كورونا" بها 500 حالة لكل 100 الف ساكن، الا ان هذا القرار فعليا وتطبيقيا وجد رفضا من اهالي المنطقة الذين تجمعوا صباح اليوم بمقر معتمدية جرجيس واقتحموها مطالبين بانسحاب المعتمد في تغافل كلي لشروط التوقي من فيروس "كورونا" من تباعد او حمل للكمامة الا لقلة منهم.ولم تشهد بذلك معتمدية جرجيس اي تطبيق لهذا الحجر الصحي الشامل وبدت الحياة طبيعية وفي نسقها العادي، حيث فتحت المقاهي ومحلات الحلاقة وكل الفضاءات والمحلات التجارية دون اي التزام بقواعد الحجر الشامل التي حرصت الوحدات الامنية على فرضها، الا ان المواطن امتنع عن تطبيقها، ففتحت كل المحلات والفضاءات في نسق طبيعي في انتظار ما ستضفي اليه جلسة تتواصل ببلدية جرجيس من قرارات.واعتبر المحتجون ان قرار الحجر الشامل "غير صائب ولا يراعي خصوصية الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن" وقالوا انه "قرار متسرع ومفاجئ وغير مدروس" خاصة وان هذه المعتمدية يتضاعف عدد سكانها في الصائفة مع عودة ابنائها من الخارج ما تشتد الحركية بها وتنتعش عدة قطاعات، حسب تبرير المحتجين.كما اعتبروا ان ما ينسب الى معتمدية جرجيس من اصابات يومية لا تهم كامل المعتمدية، اذ ان نسبة كبيرة منها لمواطنين من معتمديات اخرى فقط هم اجروا تحاليلهم بالمخابر الخاصة بجرجيس من ذلك ان حصيلة 101 اصابة الاخيرة منها 45 اصابة فقط من جرجيس، حسب قولهم.وياتي هذا التحرك وقد سجلت معتمدية جرجيس 63 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" يوم امس في عدد هو الاعلى بكامل الولاية فيما سجلت اول امس رقما قياسيا في الاصابات بلغ 101 اصابة ويقيم بالمستشفى 10 مصابين 3 منهم في الانعاش و7 في قسم كوفيد 19.يذكر ان قرار الحجر الصحي الشامل يتم بمقتضاه منع التنقل من والى هذه المعتمدية وغلق الاسواق وجميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء المحلات الغذائية مع عدم مغادرة المنازل الا لقضاء الاحتياجات الضرورية.كما يمنع الحجر الصحي الشامل كل التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعلق كل التظاهرات علمية كانت او رياضية او ثقافية وغيرها مع غلق دور العبادة، الا ان مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية تواصل عملها في الحدود الدنيا، وتتواصل عملية التزود بالمواد الحيوية الغذائية والطبية وسير الاختبارات والامتحانات الوطنية .ومن جهة اخرى، اقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تزامنا مع قرار الحجر الصحي الشامل بجرجيس حجرا صحيا موجها بمعتمديتي بن قردان وسيدي مخلوف حيث قاربت نسبة حدوث الاصابات بفيروس "كورونا" ببن قردان 400 حالة لكل 100 الف ساكن وبسيدي مخلوف حوالي 300 حالة لكل 100 الف ساكن .وبمقتضى هذا الحجر الصحي الموجه بالمعتمديتين تمنع جميع الحفلات الخاصة والعامة وكل التجمعات وارتياد دور العبادة وترفع الكراسي من المقاهي والمطاعم ويمنع الاستهلاك بها بداية من الساعة الرابعة مساء كما تغلق الاسواق الاسبوعية واليومية.وللاشارة فان الوضع الوبائي بولاية مدنين يسير نحو الاخطر في ظل تزايد الاصابات بفيروس "كورونا" من يوم الى اخر ليصل عدد الاصابات الجملية منذ فتح الحدود الى 16585 اصابة بتسجيل 181 اصابة جديدة يوم امس فيما ارتفعت الوفايات الى 670 وفاة بتسجيل 3 وفايات جديدة.