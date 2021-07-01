أصوات نساء تدين تكرر أحداث العنف داخل مجلس النواب

أدانت أصوات نساء اليوم اليوم الخميس تكرر أحداث العنف داخل مجلس نواب الشعب بصفة عامة والعنف المسلط على النساء داخله بصفة خاصةوأعربت أصوات نساء في هذا الصدد عن استنكارها تطبيع مجلس نواب الشعب مع العنف وعدم تحريكه ساكنا أمام ظاهرة خطيرة تمارس بين أروقته وهوما يعتبر حسب تقديرها تخاذلا وتراخيا وتهربا من المسؤولية المنوطة بعهدته وعلى رأسها السهر على حسن تطبيق القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأةودعت مجلس نواب الشعب إلى الكف عن اتباع منهج الصمت المتعمد أمام العنف المعنوي والمادي الممارس على النساء داخله وخارجهواتخاذ كل الإجراءات المستعجلة والضرورية لضمان أمن النواب وعدم تكرار هاته الأحداث