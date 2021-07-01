قابس : إقرار الحجر الصحي الموجّه في معتمديتي مطماطة الجديدة ووذرف

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أقرّت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة كورونا في اجتماعها المنعقد مساء أمس باشراف والي قابس منجي ثامر الحجر الصحي الموجّه في معتمديتي مطماطة الجديدة ووذرف لمدة أسبوعين بداية من يوم الخميس 01 جويلية الى غاية يوم الاربعـاء 14 جويلية 2021 .وتقرّر تبعا لهذا الاجراء الذي جاء على ضوء متابعة للوضع الوبائي في الجهة رفع الكراسي والطاولات ومنع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم بهاتين المعتمديتين انطلاقا من الساعة الرابعة مساء ومنع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة.وتقرّر منع ارتياد المساجد والجوامع و الالتزام بالبروتوكولات الصحية الخاصة بكل قطاع وتفعيل آليات المراقبة.وقرّرت هذه اللجنة بالنسبة لكافة معتمديات الولاية منع التنشيط الموسيقى واستعمال مضخمات الصوت في المقاهي وقاعات الشاي وتعليق نشاط المعارض التجارية ابتداء من يوم الجمعة 02 جويلية 2021 وتشديد الرقابة قصد ضمان الاحترام الصارم لجميع التدابير المتخذة معلنة عن الغلق الفوري للمحلّ أو المؤسسة المخالفة لهذا الاجراء.وبيّنت اللجنة الجهوية لمجابهة كورونا في البلاغ الذي نشرته ولاية قابس لعموم المواطنين ان هذه الاجراءات تنضاف الى القرارات التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة يوم 29 جوان الماصي وأن الاجراءات تبقى سارية المفعول الى حين إشعار أخر.