كاس العرب للاواسط - المنتخب التونسي الى نصف النهائي

وات - تاهل المنتخب التونسي للاواسط لكرة القدم الى الدور نصف النهائي لكاس العرب بعد فوزه مساء اليوم بالقاهرة على منتخب جزر القمر بنتيجة 1-صفر في ربع نهائي مسابقةكاس العرب للاواسط (أقل من 20 سنة ) والتي تقام في مصر من20 جوان الى 07 جويلية القادم.

وسجل يوسف سنانة الهدف الوحيد للمنتخب الوطني للاواسط د4.



وسيلاقي المنتخب التونسي في نصف نهائي البطولة نظيره الجزائري الذي تاهل امس الى نصف النهائي على حساب نظيره المغربي بركلات الترجيح 4-3.



