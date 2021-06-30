الولباني : المعطيات الأولية تشير إلى نتائج طيبة على مستوى نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا

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أكد مدير عام الامتحانات عمر الولباني، أن نتائج امتحان الباكالوريا للدورة الرئيسية لسنة 2021، ستكون طيبة استنادا إلى تقدم عملية اصلاح الاختبارات الكتابية التي اجتازها المترشحون خلال الفترة من 16 و 17 و18 و21 و22 و 23 جوان الجاري .وأوضح الولباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الأربعاء، أن المعطيات الأولية تشير إلى تسجيل نتائج طيبة، دون أن يقدم توقعات حول النسبة العامة للنجاح خلال الدورة الرئيسية التي سيتم الإعلان عنها عبر الإرساليات القصيرة يوم 3 جويلية 2021 وبالمعاهد الأصلية للمترشحين يوم 4 جويلية القادم.ويذكر أنه قد تقدم لبكالوريا 2021، 146 ألفا و129 مترشحا ينتمي 47 ألفا منهم إلى شعبة الاقتصاد والتصرف، و32 ألفا إلى شعبة العلوم التجريبية، و27 ألفًا و500 مترشح إلى شعبة الآداب و20 ألفًا و150 مترشحًا إلى شعبة التقنية، و10 آلاف و500 مترشح إلى شعبة الرياضيات. واجتاز هذا الامتحان 7170 مترشحا من شعبة علوم الإعلامية و1370 مترشح من شعبة الرياضة.وأشار الولباني من ناحية أخرى ، إلى أن وزارة التربية توفقت أيضا بالتعاون مع كل شركائها في تنظيم الدورة الرئيسية لدورة الباكالوريا التي اجتازها أكثر من 134 الف مترشح، لافتا الى أن الوزارة أتمت اليوم الأربعاء وبنجاح، تنظيم مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية "السيزيام".وكشف مدير عام الامتحانات، أن دورة السيزيام التي استقطبت قرابة 54 ألف تلميذ شهدت اتخاذ اجراءات استثنائية من قبل الوزارة، أهمها إحداث وزارة التربية طيلة ّأيام هذه الدورة (من 28 الى 30 جويلية)،11 مركزا خاصا اجتاز فيها 17 مترشحا مصابا بكوفيد -19 اختباراتهم.وستجرى دورة المراقبة من 6 إلى 9 جويلية 2021، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 17 جويلية 2021.