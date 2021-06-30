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سفارة فرنسا بتونس توزع 40 طنا من المعدات والتجهيزات الطبية على عدد من المنشأت الصحية التونسية

Publié le Mercredi 30 Juin 2021 - 13:58 قراءة: 0 د, 25 ث
أفادت سفارة فرنسا بتونس على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك اليوم الاربعاء أنه تم توزيع 40 طنا من المعدات والتجهيزات الطبية على عدد من المنشآت الصحية التونسية وذلك في إطار الهبة الفرنسية التي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الى تونس يومي 2 و3 جوان الجاري.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قد أكد إلتزام فرنسا بدعم الجهود التونسية لمجابهة كورونا من خلال تقديم تجهيزات ومعدات
بقيمة 10 ملايين دينار الى جانب دعم حصولها على التلاقيح في أفضل الآجال




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