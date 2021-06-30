لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون العقارات الدولية الفلاحية

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الثلاثاء 29 جوان 2021 على هامش الجلسة العامة خصصت لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 116/2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية .واستعرضت اللجنة في مستهل الجلسة رأي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بخصوص مقترح التعديل لمشروع القانون عدد 116/2020 المقدم من اتحاد المهندسين المزارعين للتفويت بالبيع مراكنة في المقاسم الدولية الفلاحية المسوغة لفائدة الفنيين والفلاحين الشبان وقدامى العملة والمتعاضدين السابقين . وقد اعترضت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مقترح التعديل واوضحت اسباب ذلك في مراسلتها الموجهة الى اللجنة.وأثناء النقاش عبر عدد من أعضاء اللجنة عن تبنيهم لما ود في رأي الوزارة بخصوص مقترح التعديل المقدم من قبل المهندسين المزارعين والذي لم يحظ بالقبول من قبل اللجنة .وصادقت اللجنة على مشروع القانون في صيغته الاصلية بإجماع أعضائها الحاضرين .