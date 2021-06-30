تطاوين: إقرار الحجر الصحي الشامل برمادة وتطاوين الشمالية والحجر الصحي الموجه بتطاوين الجنوبية والصمار والبئر الاحمر وغمراسن

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قرّرت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تطاوين، في اجتماعها الطارىء المنعقد، مساء أمس الثلاثاء، فرض الحجر الصحي الشامل على معتمدية تطاوين الشمالية بداية من اليوم الاربعاء، بعد أن كانت خضعت، منذ يوم الاثنين الماضي، الى الحجر الصحي الموجه، وذلك بناء على ما تقدمت به الادارة الجهوية للصحة من احصائيات تفيد بأن معدل الاصابات في هذه المعتمدية ارتفع الى 461,4 إصابة على كل 100 الف ساكن.وقرّرت اللجنة أيضا، تطبيق الحجر الصحي الموجه وتطويق معتمدية تطاوين الجنوبية لارتفاع معدل الاصابات فيها وبلوغه 385,6 اصابة على كل 100 الف ساكن، وتطويق معتمدية البئر الاحمر لبلوغ معدل الاصابات فيها 313,9 إصابة على كل 100 الف ساكن.كما قررت ذات اللجنة، والتي ترأس أشغالها المعتمد الاول، محمد الشريف، تطبيق الحجر الصحي الموجه بمعتمدية غمراسن لبلوغ معدل الاصابات فيها 217,3 اصابة على كل 100 الف ساكن، وبذلك تكون 6 معتمديات من جملة 8 ( باستثناء ذهيبة وبني مهيرة)، مشموله بالحجر الصحي الموجه او الشامل.وتفرض قرارات الحجر الصحي بصنفيه الموجه والشامل، منع التنقل من والى المعتمديات المعنية والجولان داخلها من الثامنة مساء الى الخامسة من اليوم الموالي.وتفرض هذه القرارات كذلك، غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء بيع المواد الغذائية، ومنع مغادرة المنازل الا لاقتناء المواد الضرورية، فضلا عن منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كل التظاهرات ومنع ارتياد دور العبادة وتنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.يشار إلى أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أعلنت عن بقاءها في حالة انعقاد دائم لتحيين الاجراءات وفق ما يتطلبه الوضع الوبائي بكافة معتمديات الجهة.