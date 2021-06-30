سليانة: الوحدات الأمنية والعسكرية تنفذ حملة مشتركة واسعة النطاق لفرض تطبيق الحجر الصحي الشامل

وات -

نفّذت الوحدات الأمنية والعسكرية بولاية سليانة، ليلة أمس الثلاثاء، حملة مشتركة واسعة النطاق، شملت الطرقات والشوارع والأحياء السكنية، تمت خلالها دعوة المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بحظر الجولان والحجر الصحي الشامل، مستعملة في ذلك مضخمات الصوتوقد جابت مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية شوارع وأنهج الولاية سليانة، للوقوف على مدى تطبيق حظر الجولان وفق ما عاينته صحفية (وات) بالجهةوتهدف هذه الحملة إلى تحسيس متساكني الجهة وتوعيتهم بضرورة التقيد بالحجر الصحي الشامل والمكوث بمنازلهم لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" خاصة مع رصد حالتي إصابة بالسلالة الهندية وإرتفاع نسبة الإختطار إلى 708 حالات لكل 100 ألف ساكن، فضلا عن تجاوز عدد من المستشفيات لطاقة إستيعابهايذكر أنه تم أول أمس الإثنين صلب المجلس الجهوي للأمن، إقرار مشاركة الوحدات العسكرية في الدوريات الأمنية المشتركة لفرض تطبيق الحجر الصحي الشامل وحظر الجولانويشار إلى أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث قررت التمديد في الحجر الصحي الشامل لمدة أسبوع قابل للتجديد إلى جانب التأكيد على تطبيق القانون مع كل من يخرق هذه الاجراءات .