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تونس تحتل المرتبة 45 من أصل 192 دولة في مؤشر الأمن السبيرني العالمي

Publié le Mercredi 30 Juin 2021 - 08:48 قراءة: 0 د, 58 ث
وات - تقدمت تونس ب31 مرتبة ضمن ترتيب المؤشر الخاص بالأمن السيبرني العالمي "ج س 2020" لتحتل المرتبة 45 من أصل 192 دولة، بحسب الذّي نشره الاتحاد الدولي للاتصالات، الثلاثاء. علما وان تصنيف تونس كان ضمن المرتبة 76 في 2018.

كما احتلت تونس المرتبة الخامسة إفريقيا والسادسة عربيا مقابل المرتبة الثامنة إفريقيا والتاسعة عربيا في ترتيب سنة 2018.


ويقيم المؤشر خمس ركائز للأمن السيبراني في كل بلد وهي التدابير القانونية والفنية والتنظيمية وتدابير بناء القدرات وتدابير التعاون.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب، تليها المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان تشتركان في المركز الثاني وإستونيا (3) وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإسبانيا (4) وروسيا والإمارات العربية المتحدة وماليزيا (5) .

وعلى المستوى العربي، تهيمن المملكة العربية السعودية (المرتبة الثانية في العالم) على المراكز الخمسة الأولى، تليها الإمارات العربية المتحدة (المرتبة الخامسة في العالم) وسلطنة عمان (المرتبة 21 في العالم) ومصر (المرتبة 23 على مستوى العالم) وقطر (27 في العالم).

وتتكون المراكز الخمسة الأولى في إفريقيا من موريشيوس ( المرتبة 17 في العالم) ومصر ( المرتبة 23 في العالم) وتنزانيا ( المرتبة 37 في العالم) وغانا ( المرتبة 43 في العالم) وتونس ( المرتبة 45 في العالم) والمركز الأخير في الترتيب تتقاسمه ميكرونيزيا والفاتيكان واليمن ( المرتبة 182).

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