كرة السلة - الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية - اليوم الاول - فوز منتخب البرازيل على تونس 83-57 س

وات - انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امام نظيره البرازيلي 57-83 في اليوم الاول لمنافسات المجموعة الثانية للدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية التي تحتضنها مدينة سبليت الكرواتية
ويخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية مع منتخب كرواتيا البلد المنظم يوم الخميس 1 جويلية .
و تشهد الدورة مشاركة 6 منتخبات تم تقسيمها الى مجموعتين على النحو التالي :
المجموعة 1 : ألمانيا – روسيا – المكسيك
المجموعة 2 : تونس – كرواتيا – البرازيل
وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها على أن يترشح المنتخبان صاحبا المرتبتين الأولى و الثانية من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي الذي سيواجه خلاله أول المجموعة "1" ثاني المجموعة "2" و ثاني المجموعة "1" أول المجموعة "2 " ويتاهل المنتخبان الفائزان الى المباراة النهائية المقررة ليوم 4 جويلية 2021 .ويتاهل المنتخب الفائز بالدورة الى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021
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برنامج مقابلات المجموعة الثانية ضمن الدورة الترشيحية :
اليوم الثلاثاء :
تونس / البرازيل 57-83
الاربعاء 30 جوان 2021
س 19 : البرازيل / كرواتيا
الخميس 1 جويلية 2021
س 19 : تونس / كرواتيا
يوم 3 جويلية 2021 : الدور نصف النهائي
يوم 4 جويلية 2021 : المباراة النهائية
ويخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية مع منتخب كرواتيا البلد المنظم يوم الخميس 1 جويلية .
و تشهد الدورة مشاركة 6 منتخبات تم تقسيمها الى مجموعتين على النحو التالي :
المجموعة 1 : ألمانيا – روسيا – المكسيك
المجموعة 2 : تونس – كرواتيا – البرازيل
وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها على أن يترشح المنتخبان صاحبا المرتبتين الأولى و الثانية من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي الذي سيواجه خلاله أول المجموعة "1" ثاني المجموعة "2" و ثاني المجموعة "1" أول المجموعة "2 " ويتاهل المنتخبان الفائزان الى المباراة النهائية المقررة ليوم 4 جويلية 2021 .ويتاهل المنتخب الفائز بالدورة الى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021
.
برنامج مقابلات المجموعة الثانية ضمن الدورة الترشيحية :
اليوم الثلاثاء :
تونس / البرازيل 57-83
الاربعاء 30 جوان 2021
س 19 : البرازيل / كرواتيا
الخميس 1 جويلية 2021
س 19 : تونس / كرواتيا
يوم 3 جويلية 2021 : الدور نصف النهائي
يوم 4 جويلية 2021 : المباراة النهائية
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