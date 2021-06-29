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كرة السلة - الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية - اليوم الاول - فوز منتخب البرازيل على تونس 83-57 س

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 20:37 قراءة: 0 د, 56 ث
وات - انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امام نظيره البرازيلي 57-83 في اليوم الاول لمنافسات المجموعة الثانية للدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية التي تحتضنها مدينة سبليت الكرواتية

ويخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية مع منتخب كرواتيا البلد المنظم يوم الخميس 1 جويلية .


و تشهد الدورة مشاركة 6 منتخبات تم تقسيمها الى مجموعتين على النحو التالي :

المجموعة 1 : ألمانيا – روسيا – المكسيك
المجموعة 2 : تونس – كرواتيا – البرازيل

وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها على أن يترشح المنتخبان صاحبا المرتبتين الأولى و الثانية من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي الذي سيواجه خلاله أول المجموعة "1" ثاني المجموعة "2" و ثاني المجموعة "1" أول المجموعة "2 " ويتاهل المنتخبان الفائزان الى المباراة النهائية المقررة ليوم 4 جويلية 2021 .ويتاهل المنتخب الفائز بالدورة الى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021
.
برنامج مقابلات المجموعة الثانية ضمن الدورة الترشيحية :
اليوم الثلاثاء :
تونس / البرازيل 57-83

الاربعاء 30 جوان 2021
س 19 : البرازيل / كرواتيا


الخميس 1 جويلية 2021
س 19 : تونس / كرواتيا
يوم 3 جويلية 2021 : الدور نصف النهائي
يوم 4 جويلية 2021 : المباراة النهائية



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