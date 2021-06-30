وزير الدفاع الوطني يؤكد ضرورة تطوير القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية

تولى ظهر يوم الثلاثاء وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بفندق الجديد الإشراف على حفل اختتام السنة التكوينية بالأكاديمية العسكرية بحضور رئيس أركان جيش البر وعدد من سامي إطارات الوزارة.وأكّد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أنه في ظلّ إن تعدّد المخاطر والتهديدات وتصاعد نسقها على المستويين الإقليمي والدولي بات من الضروري تطوير القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية على المستوى التنظيمي والمؤسّساتي والتكوين والتدريب والبنية التحتيّة العسكرية والتجهيزات والجانب المعنوي للعسكريين في ضوء الإستراتيجية التي تمّ إعدادها في الغرض والتي تستشرف الجيش الوطني في أفق 2030.ودعا إلى الارتقاء بالأكاديمية العسكرية وفق رؤية جديدة في إطار مقاربة تشاركيه تأخذ بعين الاعتبار مكاسب جيش البرّ وحاجياته على المدى المتوسّط والبعيد تبعا للمتطلّبات التي يفرضها الوضع الأمني الإقليمي والدولي والجغراسياسي والتهديدات المستجدّة والتحدّيات الرّاهنة والتطوّر الحاصل في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ولا سيما المرتبطة بالمجالات العسكريّة والاستفادة من تجارب الأكاديميات العسكرية الأجنبيّة.وتولى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة تكريم المتفوّقين.