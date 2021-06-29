في لقاء جمعهما عن بعد، عظوم ونظيره الأردني يؤكدان على نشر الوسطية والاعتدال والتصدي للفكر المتطرف والإرهاب (بلاغ)

اعتبر وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، خلال لقاء عن بعد جمعه اليوم الثلاثاء، بوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، محمد الخلايلة، أن نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التعايش قاسم مشترك بين البلدين الشقيقين.واقترح عظوم، في هذا السياق، تنظيم ندوات علميّة مشتركة عن بعد تتناول أهمّ القضايا المطروحة حاليا، بما يشكّل أنموذجا حريا بالاتباع، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية.وأشار الوزير إلى أن الحالة الوبائية في العالم أعاقت تواجد نظيره الأردني في تونس، مؤكّدا أن الدعوة تبقى مفتوحة في انتظار تحسن الوضع الصحي، ومستعرضا ما شهدته العلاقات الأردنية التونسية في الشأن الدّيني من تطوّر في الفترة الأخيرة، ومن ذلك تبادل الزيارات والمشاركة في الندوات الدولية.وأكد الوزير الأردني، من جهته، اعتزازه بهذا التعاون ورغبته في مزيد دعمه بما يخدم تكريس الصورة الحقيقية للإسلام ويعاضد جهود البلدين في التصدّي للفكر المتطرّف والإرهاب.وتمّ الاتفاق على مزيد تفعيل بنود مذكّرة التفاهم في مجال الشؤون الدّينية بين الوزارتين، وزيادة العمل على تبادل التشريعات والخبرات المتعلّقة بتنظيم الحجّ والعمرة في كلا البلدين والتأكيد على تبادل الزيارات بين الوعّاظ والأئمة والحرص على مشاركتهم في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعقد في تونس والأردن.وأكد الجانبان، الحرص على انتظام تبادل الكتب وسائر المنشورات الرامية إلى توسيع مدى التوعية الدّينية الصحيحة، ورفع عدد المشاركين في المسابقات القرآنية التي ينظمها البلدان وعلى تبادل المحكمين في هذا المجال.وتبادل الطرفان الحديث بخصوص الآليات التي تم اعتمادها في البلدين للحد من انتشار فيروس الكوفيد، ومن ذلك تعليق الصلوات بالجوامع في بعض الفترات حماية لرواد المعالم الدّينية ومحافظة على النفس البشرية.ويأتي هذا اللقاء وفق البلاغ ذاته، في إطار تنفيذ المادة العاشرة من بروتوكول التعاون في مجال الشؤون الدّينية بين حكومة الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقع في 22 جوان 2001، والتي تنص على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في مجال الشؤون الدّينية برئاسة وزير الشؤون الدّينية بالجمهورية التونسية ووزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية.