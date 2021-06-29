   Aziza Jalel - مستنياك  

نابل: وفاة شابين من أصيلي ولاية باجة غرقا بشاطئ قليبية

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 20:34 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - تمكن أعوان الحماية المدنية بنابل، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من انتشال جثتي شابين ماتا غرقا بسواحل قليبية، وفق ما ذكره رئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث، معتمد قليبية، مراد بلحاج عمر، في تصريح لصحفية (وات).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذين الشابين اللذين يبلغان من العمر 22 سنة، هما أصيلا معتمدية تستور من ولاية باجة، قدما أمس الاثنين صحبة ثلاثة شبان آخرين للاصطياف بمدينة قليبية.


وأشار إلى أنه تم نقل الجثتين إلى المستشفى المحلي بقليبية، ليتم نقلهما يوم غد الى المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل للتشريح وتحديد أسباب الوفاة.

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