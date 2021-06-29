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أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه تقرر اعتماد سعر مرجعي موحد للعلوش والبركوس في حدود 13 دينارا للكلغ الحي وذلك للاستئناس به عند بيع الأضاحي بالميزان.وجاء هذا القرار على إثر جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان، بحضور كافة الاطراف المتدخلة.وطمأن الاتحاد مجددا المواطنين على وفرة العرض من أضاحي العيد من الإنتاج المحلي.ودعا السلطات المحلية والجهوية إلى تخصيص نقاط بيع مهيأة تراعى فيها كل الإجراءات والتدابير الصحية حفاظا على سلامة .المربين والمواطنينكما دعا هياكل وزارة الداخلية إلى تأمين نقل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.