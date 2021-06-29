   Aziza Jalel - مستنياك  

اعتماد سعر مرجعي موحد للعلوش والبركوس في حدود 13 دينارا للكلغ الحي

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 20:29 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه تقرر اعتماد سعر مرجعي موحد للعلوش والبركوس في حدود 13 دينارا للكلغ الحي وذلك للاستئناس به عند بيع الأضاحي بالميزان.

وجاء هذا القرار على إثر جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان، بحضور كافة الاطراف المتدخلة.
وطمأن الاتحاد مجددا المواطنين على وفرة العرض من أضاحي العيد من الإنتاج المحلي.


ودعا السلطات المحلية والجهوية إلى تخصيص نقاط بيع مهيأة تراعى فيها كل الإجراءات والتدابير الصحية حفاظا على سلامة .المربين والمواطنين
كما دعا هياكل وزارة الداخلية إلى تأمين نقل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228434



En continu

Toutes les news
..

الثلاثاء 29 جوان 2021|18 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:14 12:30 05:03 03:12
28°
 38° % 44 :الرطــوبة
تونــس 26°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
38°-2634°-2532°-2335°-2436°-25
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Angleterre - Allemagne
  20h00: Suède - Ukraine
  • Avoirs en devises
    21375,3

  • (29 juin)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,32369 DT        1$ =2,82758 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juin)   274,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة