الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا تتجه الى فرض حظر الجولان من الثامنة مساء بكامل تراب الجمهورية ولا نية لها لفرض حجر صحي شامل في كامل البلاد

وات -

تتجه الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا الى إقرار حظر الجولان في كامل تراب الجمهورية بداية من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، وفق ما أفاد به مصدر من اللجنة العلمية لمجابهة كورونا.كما أقرت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا المجتمعة منذ صباح اليوم عدم تطبيق الحجر الصحي الشامل في كامل البلاد لدواع اقتصادية واجتماعية، ومواصلة فرض اجراء الحجر الصحي الشامل فقط في المعتمديات والولايات التي تسجل أكثر من 400 إصابة على كل 100 الف نسمة.ويأتي تمديد حظر الجولان بساعتين ليبدأ مع الساعة الثامنة مساء عوضا عن العاشرة مساء بعد تفاقم الحالة الوبائية وظهور سلالات متحورة جديدة في تونس، وفق ذات المصدر الذي أكد في تصريح ل(وات) ان الهدف من تمديد فرض حظر الجولان يتمثل في الحد من انتشار العدوى.وبحسب المصدر ذاته، ستعلن رئاسة الحكومة في وقت لاحق عن القرارات الجديدة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا عبر بلاغ رسمي خلافا للمرات السابقة التي عقدت فيها ندوات صحفية.وجرى اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي بتقنية التواصل عن بعد نظرا لتعرضه للاصابة بكورونا مؤخرا.وكانت وزارة الصحة أعلنت منذ أيام رصد اصابات بالسلالة الهندية في وقت تتعالى فيه الدعوات لحماية المنظومة الصحية من الانهيار جراء الارتفاع القياسي للاصابات بوباء كورونا.