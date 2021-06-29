الحرس الديواني يحجز 135 كلغ من المصوغ المزيف المهرب

في إطار مكافحة التهريب بالشريط الحدودي الجنوبي للبلاد التونسية، تمكنت فرقة الحرس الديواني بالجميلة إثر رصد سيارة قادمة من تطاوين في اتجاه مدينة بن قردان من حجز كمية هامة من المصوغ المزيف المهرب قدرت ب135 كلغ مخفية داخل الصندوق الخلفي للسيارة.وتجدر الإشارة إلى أن سائق السيارة وهو موظف بدت عليه علامات الارتباك عند امتثاله لإشارات أعوان الديوانة بالوقوف و باخضاع السيارة إلى التفتيش تم العثور على البضاعة المهربة.ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض بلغت قيمتة الجملية 47 ألف دينار .