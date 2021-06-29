المعهد الفرنسي بتونس يلغي جميع العروض الثقافية لشهر جويلية

اعلن المعهد الفرنسي بتونس في بلاغ اليوم الثلاثاء الغاء جميع العروض الثقافية المبرمجة لشهر جويلية القادم.واوضح المعهد على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه // نظرا للظروف الصحية الحالية، فان المعهد الفرنسي بتونس وسوسة وصفاقس مضطر لالغاء جميع الانشطة الثقافية لشهر جويلية القادم//.واضاف ان الانشطة الخاصة ب//كامبيس فرنس // ومراكز اللغة، ستتواصل مع الالتزام الكلي بتطبيق البروتوكول الصحي.وكانت لجنة تنظيم تظاهرة //جاز في قرطاج // اعلنت امس عن الغاء الدورة الخامسة عشرة التي كانت مقررة من 30 جوان الى 4 جويلية كما تقرر تاجيل مهرجان // منارات// الذي كان مبرمجا من 24 جوان الى 30 جويلية وذلك الى السنة القادمة.