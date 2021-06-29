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المعهد الفرنسي بتونس يلغي جميع العروض الثقافية لشهر جويلية

Publié le Mardi 29 Juin 2021 - 23:09 قراءة: 0 د, 31 ث
اعلن المعهد الفرنسي بتونس في بلاغ اليوم الثلاثاء الغاء جميع العروض الثقافية المبرمجة لشهر جويلية القادم.

واوضح المعهد على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه // نظرا للظروف الصحية الحالية، فان المعهد الفرنسي بتونس وسوسة وصفاقس مضطر لالغاء جميع الانشطة الثقافية لشهر جويلية القادم//.


واضاف ان الانشطة الخاصة ب//كامبيس فرنس // ومراكز اللغة، ستتواصل مع الالتزام الكلي بتطبيق البروتوكول الصحي.

وكانت لجنة تنظيم تظاهرة //جاز في قرطاج // اعلنت امس عن الغاء الدورة الخامسة عشرة التي كانت مقررة من 30 جوان الى 4 جويلية كما تقرر تاجيل مهرجان // منارات// الذي كان مبرمجا من 24 جوان الى 30 جويلية وذلك الى السنة القادمة.



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