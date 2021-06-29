أحمد البلي رئيس الاتحاد المنستيري "حظوظنا كبيرة للفوز بالسوبر "

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أكد رئيس جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري أحمد البلي، مساء الاثنين، في تصريح صحفي على هامش انعقاد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2019-2020 أنّ حظوظ فريقه كبيرة للفوز غدا الاربعاء مباراة كاس السوبر لموسم 2019-2020 ضد الترجي الرياضي.واضاف ان اللاعبين متحمسون جدا للقاء الغد وعازمون على التتويج بها مبينا انه تم توفير كل ظروف النجاح لمقابلة الغد معربا عن الامل في ان تكون هذه المباراة عرسا يتوج خلاله نادي عاصمة الرباط بهذه الكأس.وأشار الى أنّه في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد تم الاتصال بعدد من اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق اضافة الى تنظيم جلسة عمل موسعة للهيئة المديرة للنظر في كافة المسائل المتعلقة بالموسم الجديد ومن بينها تركيبة الاطار الفني .وأضاف البلي أنّ الجمعية وأنصارها راضون على الألقاب التي تحصلوا عليها في الموسم الرياضي 2019-2020 خاصة بالنسبة إلى فرع كرة السلة قائلا "اجمالا الجمعية تسير في الطريق الصحيح وهناك نقلة نوعية كبيرة جدّا في مسيرة الاتحاد الرياضي المنستيري وكان موسما استثنائيا وكذلك 2020-2021 ونأمل أن نواصل على نفس النسق خلال الموسم الرياضي المقبل"وسجلت الجلسة العامة التقييمية لجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري استعراض التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2019-2020 والمصادقة عليهما. وكان هناك عجز مالي خلال الموسم 2019-2020 فاق 667 ألف دينارواشار رئيس الاتحاد المنستيري إلى أنّ الجلسة العامة للموسم الرياضي 2020-2021 مقررة آخر جويلية المقبل مبينا ان الميزانية ستكون أفضل بكثير بالنظر الى العائدات المالية الهامة المتاتية من التفريط في بعض اللاعبين على غرار موزاس واكبوتو.ووقع خلال الجلسة العامة التصويت بالإجماع على إلغاء البند المتعلق بوجوب أن يكون المترشح إلى عضوية المكتب التنفيذي لجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري متحصلا على شهادة البكالوريا .