سوسة : تسجيل 292 إصابة بفيروس كورونا في السجن المدني في المسعدين

وات - أكّد المدير الجهوي للصحة في سوسة محمد الغضباني تسجيل 292 إصابة بفيروس كورونا لدى مساجين مودعين بالسجن المدني بالمسعدين وذلك بعد اجراء 1031 تحليل سريع.



وأوضح الغضباني في تصريح لــ(وات) اليوم الثلاثاء ان الفريق الصحي التابع للمستشفى الجهوي بمساكن بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بادر على إثر التأكد من إصابة 27 سجين وقع جلبهم من القيروان الى السجن المدني بالمسعدين بكوفيد 19 باجراء عملية تقصّ سريع بصفة استعجالية لجميع المساجين والعاملين بالسجن المدني في المسعدين ( اكثر من 2000 شخص ).

وأضاف انه وقع نقل 6 اشخاص الى الحجر الصحي الاجباري بالمهدية بعد ان تمّ إطلاق سراحهم، مؤكّدا تواصل القيام بحملة تلقيح المساجين واعوان السجن بعد ان وقع تلقيح 406 منهم.



