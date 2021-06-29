العلويني يدعو الى توفير الأكسجين الطبي لمصابي كوفيد-19 في منازلهم لمجابهة انتشار السلالة الهندية

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قال الدكتور ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان سابقا سهيل العلويني اليوم الثلاثاء أن تونس تعيش حالة طوارئ صحية بسبب إنتشار فيروس كورونا داعيا الى ضرورة توفير الأكسجين الطبي للمصابين في منازلهموأوضح سهيل العلويني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن جل المستشفيات تشهد اكتظاظا وضغطا كبيرين على أسرة الأكسجين ولتخفيف الضغط عليها اقترح أن يتم تزويد المصابين بكوفيد-19 بالأكسجين الطبي في منازلهم مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن تتولى وزارة الصحة استيراد كميات كافية من الأكسجين الطبي في أقرب الآجالورجح العلويني أن تكون السلالة الهندية"دلتا" هي السلالة المهيمنة بمختلف جهات البلاد في الفترة القادمة لاسيما وأن هذه السلالة تتميز بسرعة الانتشار وهو ما يقتضي حسب تقديره الاستعداد المسبق لكل السيناريوهات الممكنةوشدد العلويني على ضرورة تطبيق الإجراءات بصرامة من أجل كسر حلقة العدوى من خلال منع التنقل بين الجهات والالتزام بالحجر الصحي الشامل والموجه بعدد من المناطق ومنع التجمعات وإقامة الحفلات لتطويق الوضع الوبائي بالبلاد​​​​​يشار الى أنه تم تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة بهذه السلالة بولاية القيروان بعد استكمال عمليات التقطيع الجيني لعينة من الإصابات بالجهة الى جانب 11 حالة إضافية أثبتتها عملية التقطيع الجيني الجزئي بتونس الكبرى وسليانة والمنستيروأبرزت مؤشرات نشرتها وزارة الصحة أمس الاثنين حول نسبة إشغال أسرة الإنعاش والأكسجين بمختلف جهات البلاد أن نسبة اشغالأسرة الإنعاش بلغت 100 بالمائة بـ10 ولايات مقابل معدل وطني بلغ 1ر89 بالمائة كما بلغ المعدل العام للضغط على أسرة الأكسجيننسبة 4ر73 بالمائة وقارب الطاقة القصوى بعدد كبير من الولايات.